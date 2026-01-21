Путин предложил включить в проекты новостроек параметры отделки

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил обсудить обязательное включение в проектную документацию многоквартирных домов параметров отделки, глава Минстроя Ирек Файзуллин поддержал эту идею.
«Вы сказали об отделке жилых помещений, жилых домов. Как вы относитесь к идее обязательного включения в проектную документацию многоквартирных домов параметров отделки?» — обратился он к главе Минстроя на совещании с членами правительства РФ.
Министр ответил, что абсолютно поддерживает. «Это своевременная мера, ее надо вводить. Это повысит нам качество, позволит населению экономить свои средства», — отметил Файзуллин.