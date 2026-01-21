Ричмонд
В Ростовской области мошенники создают фейковые чаты Госжилинспекции

Аферисты выманивают у жителей Ростовской области и других регионов персональные данные.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники стали создавать фейковые чаты от имени Госжилинспекции и выманивают у жителей Ростовской области личные данные. Об этом предупреждают на официальном телеграм-канале регионального ведомства.

В сообщении говорится, что в мессенджере Telegram появились поддельные чаты с названием «Госжилинспекция». Похожая ситуация фиксируется и в других регионах страны. Злоумышленники добавляют в них пользователей, чтобы получить их персональную информацию.

— Для этого они представляются сотрудниками инспекции и просят граждан «актуализировать данные» о своей квартире. После активной переписки мошенники отправляют жертве ссылку на чат-бота и требуют сообщить 6 цифр для так называемого «подтверждения», — объясняют механизм действий обманщиков специалисты ведомства.

Госжилинспекция настоятельно рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам и никому не сообщать коды или личные данные. Попав в такой чат, нужно немедленно его покинуть и не отвечать на требования мошенников.

