Все лекарственные препараты стабильно находятся в обороте, заявил Мурашко

Мурашко: все лекарственные препараты стабильно находятся в обороте.

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Все лекарственные препараты стабильно находятся в обороте, запасы превышают трехмесячный уровень, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«При этом важно сказать, что все препараты стабильно находятся в гражданском обороте. Сегодня по оценке, у нас есть ресурс — аналитическая витрина правительства, которая агрегирует все данные, — запасы превышают трехмесячный уровень», — сказал Мурашко в ходе доклада президенту России Владимиру Путину на совещании с членами правительства РФ.