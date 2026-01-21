Назван способ, как быстро вернуть сон при ночных пробуждениях

Суть метода заключается в том, чтобы снизить тревожность, возникающую при внезапном пробуждении. Часто люди начинают считать оставшееся время сна, что усиливает стресс и мешает снова заснуть. Техника Хубермана включает концентрацию на дыхании и плавные движения глаз под закрытыми веками, что помогает успокоить нервную систему.