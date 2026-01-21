Назван способ, как быстро вернуть сон при ночных пробуждениях

Американский исследователь Эндрю Хуберман рассказал о простой физиологической технике, которая помогает быстро заснуть после ночного пробуждения. Метод занимает всего несколько минут и основан исключительно на работе организма и нервной системы, делится подробностями Unilad. Об этом пишет «Царьград».
Суть метода заключается в том, чтобы снизить тревожность, возникающую при внезапном пробуждении. Часто люди начинают считать оставшееся время сна, что усиливает стресс и мешает снова заснуть. Техника Хубермана включает концентрацию на дыхании и плавные движения глаз под закрытыми веками, что помогает успокоить нервную систему.
Регулярное использование такой практики способствует восстановлению спокойного состояния и облегчает возвращение ко сну. Ученый отметил, что метод не является универсальным решением бессонницы, но его эффективность подтверждена научными исследованиями.
Ранее врач-невролог и психиатр Руслан Исаев разобрал, как лечатся сбои сна по правилам доказательной медицины и каких ошибок следует избегать. Почти у каждого второго человека старше 60−65 лет встречаются те или иные проблемы со сном.