Путин призвал власти регионов подготовиться к сильным морозам и снегопадам

Владимир Путин призвал федеральные и местные власти подготовиться к сильным морозам и вероятному возвращению снегопадов.
Президент провел в формате видеоконференции совещание с членами кабмина. Во время него Владимир Путин сообщил, что хочет обратиться к представителям федеральных и местных органов власти.
«В конце недели в Центральной России, в Поволжье ожидаются и сильные морозы, и вероятное возращение снегопадов по многим территориям. Поэтому нужно быть обязательно готовыми к такому развитию ситуации», — отметил глава государства.
Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что конец января в Москве будет самым морозным за последние 20 лет.