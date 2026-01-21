Ричмонд
Путин призвал власти регионов подготовиться к сильным морозам и снегопадам

Владимир Путин провел в формате видеоконференции совещание с членами кабмина.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин призвал федеральные и местные власти подготовиться к сильным морозам и вероятному возвращению снегопадов.

Президент провел в формате видеоконференции совещание с членами кабмина. Во время него Владимир Путин сообщил, что хочет обратиться к представителям федеральных и местных органов власти.

«В конце недели в Центральной России, в Поволжье ожидаются и сильные морозы, и вероятное возращение снегопадов по многим территориям. Поэтому нужно быть обязательно готовыми к такому развитию ситуации», — отметил глава государства.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявил, что конец января в Москве будет самым морозным за последние 20 лет.