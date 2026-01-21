Путин поинтересовался сроками внедрения продажи лекарств в отделениях почты

Мурашко пояснил, что вопрос с реализацией лекарств в отделениях «Почты России» будет решен до конца января: проект постановления подготовлен, внесен на рассмотрение в правительство РФ и будет принят в кратчайшие сроки. По его словам, законопроект о внедрении мобильных аптек уже принят Госдумой в первом чтении, сейчас собираются дополнительные поправки.