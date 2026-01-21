Ричмонд
Путин поинтересовался сроками внедрения продажи лекарств в отделениях почты

Путин поинтересовался внедрением продажи лекарств в отделениях «Почты России».

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поинтересовался сроками внедрения мобильных аптек и продажи лекарств в отделениях «Почты России».

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в среду доложил президенту о работе по организации продажи лекарств в отделениях «Почты России» и внедрении мобильных аптек в отдаленных населенных пунктах.

«Если вернуться к вопросам использования мобильных аптек и отделений “Почты России”, какие там сроки?» — поинтересовался Путин на совещании с членами правительства.

Мурашко пояснил, что вопрос с реализацией лекарств в отделениях «Почты России» будет решен до конца января: проект постановления подготовлен, внесен на рассмотрение в правительство РФ и будет принят в кратчайшие сроки. По его словам, законопроект о внедрении мобильных аптек уже принят Госдумой в первом чтении, сейчас собираются дополнительные поправки.