Опубликованы кадры испытаний эстонской ракеты-перехватчика Mark I

Эстонская компания Frankenburg Technologies провела испытания противодроновой ракеты Mark I. Соответствующие кадры опубликованы в военных Telegram-каналах.
На записи показано поражение цели, имитирующей беспилотник типа «Герань».
Как уточняется, система разработана для уничтожения на дальности до 2 километров низколетящих и медленно движущихся односторонних беспилотников с винтовыми двигателями со скоростью 150−200 км/ч, а также более быстрых аппаратов с реактивными двигателями, развивающих 450−600 км/ч, включая цели роевого типа. На заключительном участке траектории ракета способна развивать скорость до 1 тыс. км/ч.
Стоимость одной ракеты заявлена на уровне примерно в десять раз ниже изделия FIM‑92 Stinger и составляет около 4 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что на дронах-камикадзе «Герань-2» заметили загадочные прожекторы.