Опубликованы кадры испытаний эстонской ракеты-перехватчика Mark I

Как уточняется, система разработана для уничтожения на дальности до 2 километров низколетящих и медленно движущихся односторонних беспилотников с винтовыми двигателями со скоростью 150−200 км/ч, а также более быстрых аппаратов с реактивными двигателями, развивающих 450−600 км/ч, включая цели роевого типа. На заключительном участке траектории ракета способна развивать скорость до 1 тыс. км/ч.