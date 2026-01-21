Ричмонд
Нутрициолог Писарева развенчала миф о дороговизне здорового питания

Эксперт Ирина Писарева заявила, что полезные продукты рекомендуется готовить самостоятельно для снижения затрат на здоровое питание.

Источник: Аргументы и факты

Здоровое питание может быть экономически доступным при выборе простых и сезонных продуктов, а также привычке готовить самостоятельно. Об этом в эфире радио Sputnik заявила нутрициолог Ирина Писарева.

По ее словам, основные сложности связаны с необходимостью планирования и самостоятельного приготовления пищи, однако многие полезные продукты, такие как крупы и яйца, не являются дорогими. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение локальным и сезонным продуктам, а также использовать заморозку для сохранения витаминов в ягодах и фруктах без термической обработки.

Ранее тренер Юрий Брабечан перечислил продукты, которые вызывают отеки.