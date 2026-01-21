Нутрициолог Писарева развенчала миф о дороговизне здорового питания

По ее словам, основные сложности связаны с необходимостью планирования и самостоятельного приготовления пищи, однако многие полезные продукты, такие как крупы и яйца, не являются дорогими. Эксперт рекомендует отдавать предпочтение локальным и сезонным продуктам, а также использовать заморозку для сохранения витаминов в ягодах и фруктах без термической обработки.