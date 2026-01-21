Хинштейн: в школах Курской области будут учить сборке и управлению дронами

В школах Курской области введут уроки по обучению сборке и управлению дронами, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«В школах будут учить собирать и управлять дронами. Новую дисциплину по поручению Правительства России включат в программу уроков по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР)», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, такие уроки в курских школах появятся в самое ближайшее время, для обучения школьников привлекут специалистов из бригады «БАРС-Курск» и бойцов группировки «Север».
«И те, кто сегодня имеют практический опыт, будут передавать его нашим школьникам: поручил ввести такие занятия в наших школах уже в этом учебном году», — сказал Хинштейн.
Он отметил, что БПЛА применяются не только во время боевых действий, но и в мирной жизни. Благодаря таким урокам дети, успешно освоившие программу, получат одну из самых востребованных и хорошо оплачиваемых профессий, сказал губернатор.
Ранее сообщалось, что российских школьников начнут обучать сборке дронов и управлению ими на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР). Кабмин уже утвердил списки средств для обучения в кабинетах ОБЗР, включающие около 90 предметов, в том числе макеты оружия и средства оказания первой медицинской помощи.