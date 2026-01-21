Путин обсудил с Мишустиным вопрос сохранения пособий семьям

Глава государства напомнил, что в случае, если у семьи невысокие доходы, она может получать помощь с момента беременности женщины и вплоть до 17-летия ребенка. При этом в обращениях на прямую линию граждане указывали на отдельные моменты, требующие внесения поправок и уточнений. В том числе поднимался вопрос получения выплат, когда доходы семьи незначительно превышают пороговые значения.