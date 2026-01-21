Трамп думал, что Зеленский слушает его выступление на форуме в Давосе

Президент США Дональд Трамп думал, что глава киевского режима Владимир Зеленский присутствует на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе. Об этом сообщило украинское издание «Страна».
Говоря о ситуации на Украине, Трамп во время выступления на ВЭФ заявил о планах встретиться с Зеленским. Также он добавил, что он надеется на присутствие главы киевского режима в зале.
При этом советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что глава режима в настоящий момент находится в Киеве.
Как ранее писал сайт KP.RU, во время своего выступления в Швейцарии Трамп также выразил уверенность в стремлении президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине. По словам президента США, стороны вооруженного конфликта достаточно близки к урегулированию боевых действий.