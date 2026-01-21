Власти Гренландии призвали жителей острова сделать запасы минимум на пять дней

Министр рыболовства, охоты и сельского хозяйства Гренландии Питер Борг в среду, 21 января, призвал население острова сделать запасы провизии по меньшей мере на пять дней.
— Сегодня мы представляем план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Подготовьтесь к чрезвычайной ситуации: сделайте запасы на пять дней. Чем больше людей смогут содержать себя и помогать другим, тем сильнее будет наше общество, — заявил министр на пресс-конференции.
Он напомнил жителям острова о наличии брошюры, разработанной в сотрудничестве с муниципалитетами, полицией, компаниями и другими организациями, в которой написан план действий на случай чрезвычайной ситуации. По словам Борга, рекомендации в брошюре основаны на профессиональных оценках реалистичных сценариев кризиса, его продолжительности и таких условий, как климат и инфраструктура, передает РИА Новости.
21 января президент США Дональд Трамп заявил, что хочет немедленно начать переговоры по приобретению Гренландии. Он добавил, что Вашингтон будет признателен, если получит согласие на свое предложение, но запомнит отказ.