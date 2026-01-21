Детсады по запросу родителей могут работать до восьми часов вечера

«По запросам родителей в детских садах создаются “дежурные группы”, куда малыши могут приходить очень рано — в половине седьмого утра, а забирать их родители смогут вплоть до 20 часов вечера», — сказал Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.