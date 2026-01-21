Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Детсады по запросу родителей могут работать до восьми часов вечера

Чернышенко: детсады по запросу родителей могут работать до 8 часов вечера.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Детские сады по запросу родителей могут создавать «дежурные группы» и работать до восьми часов вечера, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«По запросам родителей в детских садах создаются “дежурные группы”, куда малыши могут приходить очень рано — в половине седьмого утра, а забирать их родители смогут вплоть до 20 часов вечера», — сказал Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что в Тюменской области выбирают более гибкий подход, когда открыты группы с разной продолжительностью пребывания — девять, десять с половиной или даже двенадцать часов.

«А в Тульской области распространена практика, когда дошкольные учреждения подстраиваются под график конкретных промышленных предприятий», — добавил вице-премьер.

Ранее заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина заявила РИА Новости, что детские сады должны работать до восьми часов вечера, так как существующий график сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше