Стубб заявил о создании в Европе альянса, сильнее НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в настоящее время страны Европы создают новый Североатлантический альянс, который будет значительно сильнее. Об этом политик заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
«Сейчас создается более сильное НАТО, чем это было с конца холодной войны. Европа способна защищать себя», — сообщил Стубб.
По словам президента Финляндии, в новом создаваемом объединении Европа возьмет на себя больше ответственности. Стубб также предложил оставить в стороне гипотетические ситуации, отвечая на вопрос о потенциальной возможности для европейских стран защищаться от США.
Ранее KP.RU сообщал, что свое военное присутствие в Европы планируют сократить Соединенные Штаты. Как заявило издание The Washington Post, США снизили участие в 30 механизмах Североатлантического альянса.