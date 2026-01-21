Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анастасия Волочкова отметила 50: как это было

Балерина Большого театра Анастасия Волочкова отпраздновала грандиозный юбилей. Правда, прошло это не в том формате, в котором, возможно, многие ожидали: ни гулянок, ни банкетов. Анастасия отметила так, как всегда мечтала: на сцене. Она танцевала и даже пела. Поздравить артистку приехали Анна Калашникова, Отар Кушанашвили с женой, Татьяна Тузова, Алла Довлатова и другие. Родственники приехать не смогли. После окончания концерта именинница дала интервью за кулисами и угостила тортом. Смотрите фоторепортаж.

19

Балерина Большого театра Анастасия Волочкова отпраздновала грандиозный юбилей. Правда, прошло это не в том формате, в котором, возможно, многие ожидали: ни гулянок, ни банкетов. Анастасия отметила так, как всегда мечтала: на сцене. Она танцевала и даже пела. Поздравить артистку приехали Анна Калашникова, Отар Кушанашвили с женой, Татьяна Тузова, Алла Довлатова и другие. Родственники приехать не смогли. После окончания концерта именинница дала интервью за кулисами и угостила тортом. Смотрите фоторепортаж.