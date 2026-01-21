Анастасия Волочкова отметила 50: как это было

Балерина Большого театра Анастасия Волочкова отпраздновала грандиозный юбилей. Правда, прошло это не в том формате, в котором, возможно, многие ожидали: ни гулянок, ни банкетов. Анастасия отметила так, как всегда мечтала: на сцене. Она танцевала и даже пела. Поздравить артистку приехали Анна Калашникова, Отар Кушанашвили с женой, Татьяна Тузова, Алла Довлатова и другие. Родственники приехать не смогли. После окончания концерта именинница дала интервью за кулисами и угостила тортом. Смотрите фоторепортаж.