Бесчувственный зумер и безумная любовь: что известно о фильме «Первая»

— Мне захотелось рассказать историю про первую любовь. Она случается со всеми, ее невозможно избежать. И она всегда, правда, всегда очень болезненная, очень ранимая. К такому невозможно быть готовым, потому что, пока ты не пройдешь этот путь, ты не узнаешь, как бывает, когда весь твой мир подчиняется человеку, в которого ты влюблен. Мне важно, чтобы люди не чувствовали себя одинокими в момент сильных переживаний, в момент, когда им больно. Я протягиваю руку. Ведь когда я росла и «болела» первой любовью, меня спасало кино. И я хочу этим фильмом задать тренд на любовь, — поделилась Харичева.