Путин поручил продлить работу детсадов, чтобы не мешать матерям работать

— Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах, — высказался глава государства.