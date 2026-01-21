Путин поручил продлить работу детсадов, чтобы не мешать матерям работать

Работу ясельных групп и детских садов в России нужно продлить до 20:00, чтобы у матерей была мотивация как можно быстрее вернуться на работу и не потерять квалификацию. Об этом в среду, 21 января, заявил президент страны Владимир Путин.
— Очень важно для женщины после рождения ребенка как можно быстрее вернуться на работу, не потерять квалификацию. А что может помочь это сделать? Вот как раз ясельные группы, как раз продление нахождения ребенка в ясельных группах и в детских садах, — высказался глава государства.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил ему, что правительство России поработает с губернаторами над этим вопросом, передает сайт Кремля.
Соответствующую идею 19 января высказала заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина. По ее словам, инициатива не обязывает именно воспитателей быть на местах — вечером в детских садах могут находиться «нянечки, младший персонал», которые смогут обеспечить полную безопасность ребенка.