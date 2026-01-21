Патрушев: Введение госрегулирования цен возможно, но лишь на очень короткий срок

Введение государственного регулирования цен на продукты возможно, но лишь на очень короткий срок. С таким заявлением выступил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на Третьем форуме лидеров молочной индустрии.
Он подчеркнул, что в стране существуют рыночные инструменты, которые помогают поддерживать цены на внутреннем рынке на приемлемом уровне.
По его словам, необходимо сохранять основы рыночной экономики, заложенные в России, и хотя государственное регулирование цен возможно, оно должно быть краткосрочным, поскольку это опасный шаг.
Он также указал на то, что в последнее время власти избегали подобного вмешательства в рыночную экономику. Вице-премьер подчеркнул важность использования рыночных инструментов, таких как долгосрочные контракты между сетями и производителями, для поддержания приемлемого уровня цен.
— Бизнес должен чувствовать свою социальную ответственность в том числе. Если возникает ажиотажный спрос на какую-то продукцию, не вызванный никакими объективными факторами, то бизнес должен все-таки пытаться государству помочь в том, чтобы этот ажиотажный спрос погасить, а не пытаться заработать какие-то сверхдоходы при этой ситуации, — приводит его слова ТАСС.
Также существовали предложения о регулировании цен на конкретные продукты. Например, в прошлом году в Госдуме предложили ввести государственное регулирование цен на картофель.