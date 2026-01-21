Сервисы мониторинга глюкозы включат в «белый список» в первом квартале года

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что сервисы мониторинга глюкозы включат в «белый список» в ближайшее время. Об этом он заявил на совещании с президентом.
По словам Михаила Мурашко, сервисы мониторинга глюкозы добавят в «белый список» в первые три месяца 2026 года. Это позволит важным для пациентов с диабетом системам функионировать без перебоев в периоды вероятных ограничений мобильной связи.
В декабре сообщалось, что Минцифры обновило «белый список» ресурсов, которые останутся доступными при возможном ограничении работы мобильного интернета по соображениям безопасности.
До этого момента об обновлении «белого списка» сайтов стало известно в ноябре.