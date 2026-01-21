Минздрав предупредил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в Беларуси

Министерство здравоохранения Беларуси предупредило о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике. Соответствующая информация размещена в официальном телеграм-канале ведомства. Отмечается, что число заболевших ОРВИ и гриппом может существенно вырасти уже совсем скоро: подъем заболеваемости специалисты ожидают в конце января — начале февраля.
Соответствующий тренд — увеличение зарегистрированных случаев заболеваемости — наблюдается уже сейчас. В Минздраве констатировали: это ситуация закономерна, связана она с возвращением детских и взрослых коллективов на учебу и работу после новогодних и рождественских праздников.
Как добавили в Минздраве, в Беларуси активизировалась циркуляция вирусов гриппа A (Н3N2) с единичными случаями выявления вируса гриппа В. При этом наблюдается продолжающаяся циркуляция возбудителей негриппозных ОРИ, в частности, речь идет о вирусах парагриппа, аденовирусах, риновирусах, бокапарвовирусах, метапневмовирусах, сезонных коронавирусах, вируе SARS-CoV-2.
