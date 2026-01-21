Синоптик Ильин пообещал москвичам новую волну морозов в феврале

Морозы вернутся в Москву в понедельник, 2 февраля, после потепления. Ночью температура воздуха будут достигать минус 13−18 градусов, что ниже климатической нормы. Об этом в среду, 21 января, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
По его словам, для начала февраля среднесуточная норма составляет около минус 6,5 градуса, а для марта — минус 2,2 градуса.
— Дальнейший прогноз затруднителен ввиду изменчивой атмосферной динамики. Наблюдается чередование волн теплого и холодного воздуха, что ведет к значительным температурным колебаниям: перепады могут достигать 10 градусов в течение нескольких суток, — отметил специалист.
По словам Ильина, в ближайшие выходные, 24 и 25 января, в Москве столбики термометров опустятся до минус 26 градусов, а ночью в Подмосковье — местами еще ниже. Метеоролог добавил, что в среду и четверг, 28 и 29 января, ожидается кратковременное потепление: от минус 1 до минус 6 градусов ночью, днем же температура воздуха может повыситься до нуля градусов, передает «Москва 24».
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что ночью ожидается минус 25 градусов, а по области — местами минус 26−28 градусов. По его словам днем 24 января воздух прогреется до минус 12−15 градусов, а в следующую ночь температура воздуха понизится примерно до минус 16−19 градусов.