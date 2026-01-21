Синоптик Ильин пообещал москвичам новую волну морозов в феврале

По словам Ильина, в ближайшие выходные, 24 и 25 января, в Москве столбики термометров опустятся до минус 26 градусов, а ночью в Подмосковье — местами еще ниже. Метеоролог добавил, что в среду и четверг, 28 и 29 января, ожидается кратковременное потепление: от минус 1 до минус 6 градусов ночью, днем же температура воздуха может повыситься до нуля градусов, передает «Москва 24».