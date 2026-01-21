В США официально зарегистрировали картофелину в качестве глушителя для оружия

Необычные оружейные нормы есть и в Германии: там нельзя устраивать драки подушками, так как они с точки зрения закона могут расцениваться как «пассивное оружие». Незнание законов и обычаев в чужой стране может привести к штрафам и даже арестам, однако в некоторых уголках мира правила могут быть настолько абсурдными, что непонятно, каким образом они вообще появились. О самых странных из них рассказывает «Вечерняя Москва».