В США официально зарегистрировали картофелину в качестве глушителя для оружия

В Соединенных Штатах впервые зарегистрировали картофель в качестве глушителя для огнестрельного оружия. Об этом пишет издание «Подъем».
Американец Зак Кларк получил официальное одобрение от Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) на регистрацию девятимиллиметрового глушителя, сделанного из картофеля. Это первый случай, когда такое устройство было легализовано в соответствии с действующим законодательством США.
Кларк отметил, что цель его заявки заключается не в практическом использовании, а в демонстрации абсурдности существующих норм. Недавние изменения в законе о национальном огнестрельном оружии (NFA) упростили и полностью оцифровали процесс подачи заявок на глушители, а также снизили его стоимость до нуля. Это дало возможность гражданам регистрировать собственные конструкции, независимо от их формы и назначения, говорится в публикации.
Необычные оружейные нормы есть и в Германии: там нельзя устраивать драки подушками, так как они с точки зрения закона могут расцениваться как «пассивное оружие». Незнание законов и обычаев в чужой стране может привести к штрафам и даже арестам, однако в некоторых уголках мира правила могут быть настолько абсурдными, что непонятно, каким образом они вообще появились. О самых странных из них рассказывает «Вечерняя Москва».