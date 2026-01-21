Президент Молдовы хочет, чтобы не суде против односельчанки не звучали факты о том, что её дед был стукачом: За что тогда будет платить Санду уволенная учительница Анна Михалаки

Пишут, что на последнем заседании суда по иску Майи Санду против односельчанки из Рисипен Анны Михалаки, адвокат президентки попросил убрать из требований признание ложного и клеветнического характера обвинений в адрес деда Санду, про которого Михалаки написала, что тот был стукачом и активным сторонником советской репрессивной машины.
От имени президентки остались только требования публичных извинений (правда, теперь не очень понятно за что), компенсация морального и материального ущерба, судебные издержки.
Приговор огласят 4 февраля.
За время суда Анну Михалаки выгнали с работы учителя, потребовали освободить служебное жильё, подвергли травле и требовали уехать из Молдовы.
Напомним, что президент Молдовы Майя Санду подала в суд на свою односельчанку Анну Михалаки, которая, по мнению главы государства, оговорила ее деда.
Ранее Анна Михалаки, на которую за «клевету» подала президентка Молдовы Санду сказала: «Если я проиграю суд, придется продать дом…».
Санду потребовала не просто опровержения, но и сумму в 50 тысяч леев.
