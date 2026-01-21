Президент Молдовы хочет, чтобы не суде против односельчанки не звучали факты о том, что её дед был стукачом: За что тогда будет платить Санду уволенная учительница Анна Михалаки

Пишут, что на последнем заседании суда по иску Майи Санду против односельчанки из Рисипен Анны Михалаки, адвокат президентки попросил убрать из требований признание ложного и клеветнического характера обвинений в адрес деда Санду, про которого Михалаки написала, что тот был стукачом и активным сторонником советской репрессивной машины.