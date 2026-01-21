WP: Пентагон планирует сократить участие США в ряде структур НАТО

В тот же день президент США Дональд Трамп выразил серьезные сомнения в том, что страны — члены НАТО придут на помощь Вашингтону в случае военного конфликта. Он отметил, что «сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой», подчеркнув, что альянс должен относиться к США более справедливо.