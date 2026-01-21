WP: Пентагон планирует сократить участие США в ряде структур НАТО

Руководство Пентагона планирует снизить участие Вооруженных сил США примерно в 30 механизмах Североатлантического альянса (НАТО). Это решение станет новым шагом администрации страны в сокращении военного присутствия в европейских странах. Об этом в среду, 21 января, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
— Предстоящий шаг затронет около 200 военнослужащих и ослабит участие США в деятельности почти 30 организаций НАТО, включая центры передового опыта, которые занимаются подготовкой сил альянса в различных областях ведения боевых действий, сообщили эти источники, — говорится в материале.
По данным журналистов, Пентагон планирует не направлять сотрудников взамен тех, чьи сроки полномочий будут постепенно истекать. В связи с этим процесс может занять годы. В статье уточнили, что речь идет о сокращении участия Вашингтона в консультативных группах по вопросам энергетической безопасности, боевых действий на море, специальных операций и разведки, передает газета.
В тот же день президент США Дональд Трамп выразил серьезные сомнения в том, что страны — члены НАТО придут на помощь Вашингтону в случае военного конфликта. Он отметил, что «сделал для НАТО больше, чем кто-либо другой», подчеркнув, что альянс должен относиться к США более справедливо.