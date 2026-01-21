Суд на Украине изменил меру пресечения экс-мэру Одессы Труханову

Суд на Украине решил изменить меру пресечения лишенному гражданства страны экс-мэру Одессы Геннадию Труханову с домашнего ареста на личное обязательство, сообщает местный телеканал «Общественное».
«Печерский районный суд Киева отменил домашний арест для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Ему изменили меру пресечения на личное обязательство», — сказано в публикации.
О том, что Геннадию Труханову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста стало известно в конце октября. Это произошло после того, как ему предъявили обвинение в служебной халатности, повлекшей гибель людей во время наводнения.
Владимир Зеленский лишил экс-мэра Одессы украинского гражданства 14 октября.