Суд на Украине изменил меру пресечения экс-мэру Одессы Труханову

Суд на Украине избрал экс-мэру Одессы Геннадию Труханову меру пресечения в виде личного обязательства.

Источник: Аргументы и факты

Суд на Украине решил изменить меру пресечения лишенному гражданства страны экс-мэру Одессы Геннадию Труханову с домашнего ареста на личное обязательство, сообщает местный телеканал «Общественное».

«Печерский районный суд Киева отменил домашний арест для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Ему изменили меру пресечения на личное обязательство», — сказано в публикации.

О том, что Геннадию Труханову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста стало известно в конце октября. Это произошло после того, как ему предъявили обвинение в служебной халатности, повлекшей гибель людей во время наводнения.

Владимир Зеленский лишил экс-мэра Одессы украинского гражданства 14 октября.