Россиянам придется доплачивать за безлимитный мобильный интернет: кого это коснется

У «Мегафона» плата за услугу «Безлимитный тариф» якобы может составить 25 или 99 рублей в месяц, в зависимости от выбранного тарифа. В издании заявили, что у пользователя есть возможность отказаться от платного тарифа и пользоваться тем пакетом, что уже включен в стоимость, однако при данном варианте подключить безлимит якобы уже не получится. Как ссылается издание на два изученных уведомления, что плата за месяц должна вырасти на 10% и на 32%, до 980 и 880 рублей соответственно.