Россиянам придется доплачивать за безлимитный мобильный интернет: кого это коснется

Цены на тарифы растут, в частности, из-за НДС.
В 2026 году российские операторы хотят ввести плату за безлимитный интернет для некоторых категорий абонентов в январе 2026 года. При этом «ВымпелКом», который владеет «Билайном» и «Мегафоном», вводит плату для части клиентов за услугу безлимитного интернета. Однако пользователи имеют право отказаться от изменений. Почему растут цены и как можно сэкономить — в материале URA.RU.
Каких операторов коснется.
Операторы компании «ВымпелКом» вводят плату для части клиентов за услугу безлимитного интернета, пишет Forbes со ссылкой на уведомления операторов. С 1 января компания установила плату в 4,5 рубля в сутки за безлимитный интернет для части абонентов. В Федеральной антимонопольной службе проверяют информацию о повышении тарифов.
При этом цены вырастут и в МТС. В компании пояснили, что изменения связаны с необходимостью инвестировать в развитие сетей, соблюдать новые требования регуляторов, а также модернизировать существующие и запускать новые сервисы защиты абонентов от мошенников.
О повышении, по данным Forbes, сообщили и в «Т2 Мобайл». Там пояснили, что некоторые корректировки затронули ряд архивных тарифов. Отмечается, что ценник компания пересматривает не чаще, чем раз в год. При этом в компании добавили, что клиенты могут как согласиться на новые условия, так и перейти на тарифы, которые будут оптимальными по стоимости и наполнению.
Сколько будут стоить тарифы.
Некоторые операторы повышают цены на те тарифы, плата за которые давно не росла.
У «Мегафона» плата за услугу «Безлимитный тариф» якобы может составить 25 или 99 рублей в месяц, в зависимости от выбранного тарифа. В издании заявили, что у пользователя есть возможность отказаться от платного тарифа и пользоваться тем пакетом, что уже включен в стоимость, однако при данном варианте подключить безлимит якобы уже не получится. Как ссылается издание на два изученных уведомления, что плата за месяц должна вырасти на 10% и на 32%, до 980 и 880 рублей соответственно.
Почему цены повышают.
«Мегафон» планирует повысить стоимость оплаты только для тех клиентов, чьи тарифы не индексировались уже давно. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе оператора. Отмечается, что повышение цен на тарифы в начале года — традиционная практика для операторов.
«Изменение цен пройдет только у малой части пользователей, которые пользовались безлимитным интернетом по архивным тарифам. “Мы корректируем условия оплаты опции “Безлимитный интернет” для незначительного числа пользователей архивных тарифов, которые не менялись уже длительное время. Стоимость услуг приводим в соответствии с общей экономической и рыночной ситуацией”, — рассказали в “Мегафоне”.
Кроме того, в «ВымпелКом» пояснили, что цены необходимо актуализировать в соответствии с общеэкономическими и рыночными факторами. Также там напомнили, что в 2026 году НДС вырос до 22%.
Как узнать, изменилась ли плата за тариф.
Ознакомиться со своим тарифом можно следующим способом: на официальном сайте партнера, а также в мобильном приложении. Обычно актуальная информация опубликована на главной странице после авторизации, но в некоторых приложениях нужно зайти в раздел «Услуги» или «Тариф». Если вы заметили списания больше, чем месяцем ранее, закажите детализацию счета или посмотрите историю списаний.
Проверяйте не только тариф, но и все услуги и опции, которые могут быть платными. Узнать подробнее о тарифе можно и через USSD-команда. Например, у «Мегафона» — *105*3#. У «Билайн» — *110*5#. По любым вопросам можно обратиться в поддержку в официальном приложении, которое есть у любого оператора.