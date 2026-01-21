Президент запросил информацию о водоснабжении и отоплении в Ростовской области

Президент Владимир Путин заинтересовался проблемами водоснабжения и обеспечения теплом жителей Гуково и Зверево, а также нескольких поселков Ростовской области после порывов на водоводе. Свой вопрос глава государства адресовал министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Иреку Файзуллину во время совещания с членами правительства в среду, 21 января.
— В этих городках, о которых мы с Вами знаем, в Ростовской области, люди остались без водоснабжения, без тепла. В каком состоянии там дела? — уточнил президент.
Министр Ирек Файзуллин доложил, что работы ведутся оперативно. По его словам, для поддержания тепла в тех домах, которые могли остаться без отопления при отсутствии воды, подключаются блочно-модульные котельные:
— Тепловой режим сохраняется, температура в обратном трубопроводе («обратке») составляет 31 градус, что исключает риск разморозки системы.
Глава министерства добавил, что на некоторых объектах подъезды должны обогреваться тепловыми пушками. Он заверил, что находится в постоянном взаимодействии с регионами для решения возникающих проблем.
Ранее, открывая совещание, Владимир Путин предложил начать с вопросов прохождения зимнего сезона в регионах. Он поинтересовался, как работает энергетическая инфраструктура и как обеспечивается подача электричества, тепла и воды.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
Министр ЖКХ Ростовской области: Водоснабжение в городах Гуково и Зверево восстановлено на шестой день после отключения.