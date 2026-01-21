Решетун назвал главных провокаторов проблем со здоровьем людей в XXI веке

Основными угрозами здоровью в XXI веке остаются нездоровое питание, вредные привычки и малоподвижный образ жизни. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил ассистент кафедры топографической анатомии и оперативной хирургии Пироговского университета Алексей Решетун.
По его словам, обилие сахара и жирной пищи в рационе вместе с употреблением алкоголя, никотина и синтетических наркотиков формирует ключевые риски. Эксперт отметил, что к этим факторам добавились электронные сигареты, энергетики и гиподинамия. Малоподвижный образ жизни ведет к нарушению обмена веществ, ожирению и болезням суставов, из-за чего люди приобретают заболевания раньше своих предков.
Решетун также подчеркнул, что длительное курение в течение 50 лет наносит непоправимый ущерб организму. Это приводит к хроническим болезням легких, проблемам с сосудами, сердцем и кожей. Врач констатировал, что дожить до преклонного возраста с таким набором вредных привычек без серьезных заболеваний удается крайне редко.
