Решетун назвал главных провокаторов проблем со здоровьем людей в XXI веке

По его словам, обилие сахара и жирной пищи в рационе вместе с употреблением алкоголя, никотина и синтетических наркотиков формирует ключевые риски. Эксперт отметил, что к этим факторам добавились электронные сигареты, энергетики и гиподинамия. Малоподвижный образ жизни ведет к нарушению обмена веществ, ожирению и болезням суставов, из-за чего люди приобретают заболевания раньше своих предков.