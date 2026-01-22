В Первоуральске нашли двух пропавших 11-летних школьников

В Первоуральске завершились поиски двух 11-летних мальчиков, пропавших 21 января. Ребята ушли в школу, но домой так и не вернулись. Встревоженные родители обратились в полицию. Об этом рассказали в пресс-группе ОМВД России «Первоуральский».
Правоохранители немедленно организовали поиски, и спустя короткое время школьники были найдены.
−11-летние несовершеннолетние, которые ушли из школы, разысканы сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России «Первоуральский» в одном из подъездов жилого дома в микрорайоне Динас, — уточнили правоохранители.
Обстоятельства произошедшего не раскрываются. Известно, что детей доставят в отдел полиции для передачи родителям.
Напомним, что в Свердловской области продолжаются поиски 38-летнего мужчины, который пропал десять дней назад.