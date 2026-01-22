В Первоуральске нашли двух пропавших 11-летних школьников

В Первоуральске завершились поиски двух 11-летних мальчиков, пропавших 21 января. Ребята ушли в школу, но домой так и не вернулись. Встревоженные родители обратились в полицию. Об этом рассказали в пресс-группе ОМВД России «Первоуральский».