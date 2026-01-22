Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Первоуральске нашли двух пропавших 11-летних школьников

Завершились поиски пропавших в Первоуральске мальчиков.

Источник: Комсомольская правда

В Первоуральске завершились поиски двух 11-летних мальчиков, пропавших 21 января. Ребята ушли в школу, но домой так и не вернулись. Встревоженные родители обратились в полицию. Об этом рассказали в пресс-группе ОМВД России «Первоуральский».

Правоохранители немедленно организовали поиски, и спустя короткое время школьники были найдены.

−11-летние несовершеннолетние, которые ушли из школы, разысканы сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России «Первоуральский» в одном из подъездов жилого дома в микрорайоне Динас, — уточнили правоохранители.

Обстоятельства произошедшего не раскрываются. Известно, что детей доставят в отдел полиции для передачи родителям.

Напомним, что в Свердловской области продолжаются поиски 38-летнего мужчины, который пропал десять дней назад.