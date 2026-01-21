В микрорайоне подмосковного города внезапно пропал свет и отопление

«В микрорайоне Силикатная-2 около часа назад пропало электричество. Из-за отсутствия света в домах уже остыли батареи, а некоторые люди застряли в лифтах, поделились с нами местны», — рассказали местные жители telegram-каналу «Осторожно, Москва».