В микрорайоне подмосковного города внезапно пропал свет и отопление

В Подольске отключили свет в жилом микрорайоне. Об этом сообщают местные жители.

«В микрорайоне Силикатная-2 около часа назад пропало электричество. Из-за отсутствия света в домах уже остыли батареи, а некоторые люди застряли в лифтах, поделились с нами местны», — рассказали местные жители telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По данным канала, аварийная бригада уже работает на месте для устранения проблемы. Ожидается официальное подтверждение со стороны мэрии.