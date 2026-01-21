Родители пловца Свечникова сдали тест ДНК, но им не дают увидеть тело

— На данный момент мы приехали с отцом Николая, сдали тест ДНК. И сейчас нам сказали, что посмотреть тело мы не можем, пока не будет результат (теста — прим. «ВМ»). А результат будет завтра (22 января — прим. «ВМ») утром. И только после этого мы сможем посмотреть тело, — уточнила мать пловца в беседе с Telegram-каналом «РЕН ТВ|Новости».