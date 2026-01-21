Ричмонд
Родители пловца Свечникова сдали тест ДНК, но им не дают увидеть тело

Мать российского пловца Николая Свечникова, который пропал во время заплыва в Босфорском проливе в августе 2025 года, в среду, 21 января, рассказала, что ей не разрешают посмотреть найденное тело спортсмена, пока не станут известны результаты их ДНК-теста.

— На данный момент мы приехали с отцом Николая, сдали тест ДНК. И сейчас нам сказали, что посмотреть тело мы не можем, пока не будет результат (теста — прим. «ВМ»). А результат будет завтра (22 января — прим. «ВМ») утром. И только после этого мы сможем посмотреть тело, — уточнила мать пловца в беседе с Telegram-каналом «РЕН ТВ|Новости».

20 января в Босфорском проливе обнаружили тело, предположительно, Николая Свечникова. На мужчине был надет костюм для плавания. Россиянин исчез 24 августа: из трех тысяч участников межконтинентального заплыва через Босфор он единственный не вернулся к финишу.

21 января в СМИ появилась информация о том, что тело в гидрокостюме, найденное в проливе Босфор, опознали как принадлежащее Николаю Свечникову. Его останки нашли в районе Кручешме во время очистки акватории, после чего полиция на водном транспорте доставила тело на берег.