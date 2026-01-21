Жители родного города Зеленского перекрыли дорогу из-за отсутствия света

Ранее аналогичные акции протеста состоялись под Киевом и в Одессе. В украинской столице более 40 тысяч человек остаются без света. Для других районов действуют графики экстренных отключений, которые внедряются по всей стране. В Днепропетровске, Харькове и других городах свет отсутствует по семь часов подряд, говорится в публикации.