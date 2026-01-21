Жители родного города Зеленского перекрыли дорогу из-за отсутствия света

В Кривом Роге, родном городе президента Украины Владимира Зеленского, жители перекрыли дорогу из-за проблем с электричеством. Об этом в среду, 21 января, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
По информации RT, аналогичный митинг проходит в Хмельницком. Местные группы в соцсетях сообщают о стычках между протестующими и водителями.
Ранее аналогичные акции протеста состоялись под Киевом и в Одессе. В украинской столице более 40 тысяч человек остаются без света. Для других районов действуют графики экстренных отключений, которые внедряются по всей стране. В Днепропетровске, Харькове и других городах свет отсутствует по семь часов подряд, говорится в публикации.
На фоне энергетического коллапса многих украинцев возмутил ряд «советов», которые приближенные к политике люди дают замерзающим гражданам. Светлана Павелецкая, невеста экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и владелица секс-шопа, предложила украинцам использовать вибраторы с функцией подогрева для спасения от холодов в период отключения отопления.
Председатель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала граждан Украины рычать по утрам, чтобы верить в себя «как во льва». Одновременно с этим она посоветовала Украине отказаться от субсидий на отопление и электроснабжение, навсегда похоронить коррупцию и ежедневно демонстрировать «львиную» уверенность.
13 января стало известно, что Киев практически полностью обесточен. В связи с продолжительным отключением электроэнергии в украинской столице продолжают закрываться супермаркеты.