МИД Дании отверг переговоры с США по продаже Гренландии

Расмуссен заявил, что Дания не будет продавать Гренландию США.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен отклонил возможность переговоров о продаже Гренландии США. Об этом он заявил 21 января журналистам в Копенгагене.

«Мы не будем вступать ни в какие переговоры, отказываясь от основополагающих принципов. Это то, на что мы никогда не пойдем», — цитирует главу МИД Дании агентство Bloomberg.

Ранее Расмуссен отмечал, что Дания и США договорились о создании рабочей группы высокого уровня для обсуждения ситуации с Гренландией. Он уточнял, что Копенгаген не смог убедить Вашингтон отказаться от намерений по присоединению острова.

Как писал KP.RU, президент США Дональд Трамп объяснил свои претензии на Гренландию. Он заявил, что только Америка может обеспечить безопасность острова. Трамп отметил, что мир убедился в величии США на примере событий в Венесуэле две недели назад.

