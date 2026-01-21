Премьер Бельгии Де Вевер сравнил Трампа с голодной гусеницей

Как ранее писал сайт KP.RU, США настаивают на немедленном начале переговоров по приобретению Гренландии. При этом Трамп отметил, что Штаты не намерены применять силу, чтобы получить остров. Однако президент США пригрозил на фоне притязаний на Гренландию. Он заявил, что Штаты запомнят, если страна получит отказ в вопросе передачи территории.