Премьер Бельгии Де Вевер сравнил Трампа с голодной гусеницей

В Бельгии сравнили Трампа с персонажем детской книги на фоне притязаний на Гренландию.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер сравнил президента США Дональда Трампа с «очень голодной гусеницей». Бельгийский политик заявил об этом на фоне притязаний американского лидера на Гренландию.

По словам Де Вевера, Трамп не ведет себя как союзник европейских стран. Он упомянул детскую книгу американского писателя Эрика Карла «Очень голодная гусеница». В произведении говорится о том, что насекомое в какой-то момент становится настолько жадным, что у него начинает болеть живот.

«У меня такое чувство, что время сладких речей прошло. Наступает момент, когда сладкие речи контрпродуктивны. Это только побуждает их сделать еще один шаг вперед — это “Очень голодная гусеница”, — приводит слова Вевера Daily Mail.

Как ранее писал сайт KP.RU, США настаивают на немедленном начале переговоров по приобретению Гренландии. При этом Трамп отметил, что Штаты не намерены применять силу, чтобы получить остров. Однако президент США пригрозил на фоне притязаний на Гренландию. Он заявил, что Штаты запомнят, если страна получит отказ в вопросе передачи территории.

