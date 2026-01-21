Пара в США запирала детей в курятнике, стреляя по ним из пистолетов

В американском штате Миссури супружеской паре Шантел Спринг Хейфорд и Джерри Аллену Менису предъявили обвинения по делу о длительном и жестоком обращении с двумя подростками. По версии следствия, детей запирали в курятнике и стреляли по ним из пневматического оружия. Об этом в среду, 21 января, сообщил телеканал Fox News.
Мениса обвинили в двух эпизодах похищения первой степени, угрозе благополучию ребенка, в вооруженном преступлении, жестоком обращении или пренебрежении ребенком, незаконном использовании оружия, а также в трех эпизодах домашнего насилия первой степени.
Подростки рассказали следователям, что их неоднократно запирали в курятнике, закрывали на замок и стреляли по ним из пневматических пистолетов, пока дети находились в помещении. При этом пара угрожала детям огнестрельным оружием и запугивала, чтобы те никому не говорили об этом.
Следователи отметили, что дело связано с подозрением в торговле людьми. Взрослый опекун сообщил им, что дети регулярно приходили к нему за едой. Позднее он сообщил, что мать подростков согласилась передать опеку над ними в обмен на мобильный телефон и оплату телефонного тарифа, оформив соглашение в виде доверенности.
