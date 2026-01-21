В Хмельницком прошли протесты местных жителей из-за отсутствия света

В Хмельницком на западе Украины прошла акция протеста жителей, недовольных длительным отсутствием электроснабжения. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
По имеющейся информации, несколько десятков горожан собрались у здания городского совета. В опубликованных СМИ видеоматериалах зафиксированы группы протестующих и сотрудники правоохранительных органов. Участники акции в резкой форме потребовали от представителей власти разъяснений относительно ситуации с подачей электроэнергии.
В настоящее время в энергетическом секторе Украины продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. Ранее о критическом положении в столице заявлял мэр Киева Виталий Кличко. 9 января он рекомендовал жителям по возможности временно выехать из города из-за сбоев в работе систем отопления и электроснабжения, отметив, что без тепла осталась половина многоквартирных домов.