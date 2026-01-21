В Тюмени хотят присвоить улице имя фронтовика

В Тюмени обсуждают наименование улицы в честь участника Великой Отечественной войны Алексея Грушевского.
В районе Лесобазы в Тюмени может появиться улица, носящая имя фронтовика Алексея Грушевского — уроженца Тюменской области, награжденного орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями Жукова и «За доблестный труд». Инициативу о наименовании выдвинула группа горожан, а жители города могут поддержать предложение до 2 февраля. Информация опубликована на сайте «Тюменская линия».
«С инициативой наименования выступила группа горожан. Тюменцы могут поддержать их предложение до 2 февраля по адресу: ул. Орджоникидзе, 24, каб. 330, по тел. 51‑00‑94 или на почту. Далее решение примет городская комиссия по топонимике», — сообщает издание со ссылкой на администрацию города.
В этом же микрорайоне уже имеются улицы, названные в честь участников Великой Отечественной войны. Улица Ивана Черняховского, увековечивающая память о выдающемся советском полководце, генерале, дважды Герое Советского Союза, а также улица Николая Войтика, названная в честь начальника вагонного участка Тюмень, под руководством которого в 1942 году был построен банно‑прачечный дезинфекционный поезд.