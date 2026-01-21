Вместо Весты — китайца: автоэксперт рассказал, какие китайские автомобили выбрать в 2026

По прогнозам, в 2026 году на российском авторынке ожидается появление новых китайских автомобилей с современными технологиями.
Доля китайских автомобилей на российском рынке продолжает меняться: одни бренды уходят, другие локализуют производство под новыми марками. В условиях роста утилизационного сбора и ограниченного выбора покупателям важно понимать, какие модели действительно стоят своих денег. Подробнее о лучших китайских автомобилях по критериям популярности, надежности и соотношения цена-качество рассказал URA.RU автомобильный журналист, эксперт и автор Telegram-канала «PEREGONCAR» Петр Баканов.
Как оценивать китайские автомобили в 2026 году: популярность, надежность или цена.
По итогам 2025 года китайские марки сохранили лидерство на российском рынке, несмотря на падение продаж на 25%. Однако выбирать автомобиль только по статистике продаж — ошибка. Критериев оценки несколько, и лидеры в каждой категории различаются.
«Давайте введем количественные показатели, потому что сейчас очень много критериев, и по ним лидеры будут разными. Если мы посмотрим на статистику продаж, то на первых строках будут машины вроде Haval Jolion, Chery Tiggo 4 (он же TENET T4) — кроссоверы ценой от 2 до 3 миллионов рублей. Но если говорить о надежности — это совершенно другая история. А потребительские качества — это третья категория, там лидеры будут абсолютно другими», — объясняет Петр Баканов.
Эксперт предлагает разделить оценку китайских автомобилей на три ключевых направления: популярность и доступность, надежность на основе опыта эксплуатации, соотношение цены и качества с учетом комплектации и технологий.
Рейтинг по популярности: топ-5 самых продаваемых китайских автомобилей.
Если ориентироваться на спрос российских покупателей и статистику продаж, лидируют относительно доступные кроссоверы с хорошим базовым оснащением.
По мнению автоэксперта, пятерка самых популярных моделей выглядит следующим образом:
Haval Jolion — компактный городской кроссовер, представленный на российском рынке с 2021 года Chery Tiggo 4 Pro — обновленная версия кроссовера Chery Tiggo 4 первого поколения Haval Dargo — компактный кроссовер, который подходит для города и умеренного бездорожья Omoda C5 — компактный кроссовер, модель самостоятельной марки Omoda Chery Tiggo 7 Pro Max — кроссовер, основанный на модульной платформе T1X.
Chery Tiggo 4 Pro — компактный кроссовер, который теперь собирают в России под маркой Tenet. Привлекает доступной ценой и богатой комплектацией.Haval Jolion — безусловный лидер продаж среди китайских брендов. Универсальный кроссовер с полным приводом в топовых версиях.Chery Tiggo 7 Pro — более крупный представитель семейства Tiggo с просторным салоном и мощными моторами.Haval Dargo/Haval F7 — стильные кроссоверы среднего класса с турбированными двигателями и богатым оснащением.Omoda C5 — относительный новичок рынка, который быстро набирает популярность благодаря современному дизайну и технологиям.
Belgee X50 — пятидверный внедорожник B-класс.
«Также в топ могут войти Geely Atlas Pro, Belgee X50 — это бывший Geely Coolray — и Changan UNI-S, который раньше назывался Changan CS55 Plus. Это что касается популярных моделей по соотношению цена-качество», — добавляет Баканов.
Рейтинг китайского авто по надежности: субъективный выбор эксперта.
С надежностью китайских автомобилей на российском рынке ситуация сложнее. Единого объективного рейтинга не существует — крупные аналитические агентства собирают данные в Китае, что не отражает российских условий эксплуатации.
«Какого-то сводного рейтинга по надежности никто до сих пор не представлял. Нет таких данных. J.D. Power работает в Китае, но их данные основаны, но их данные не актуальны для нашего рынка. Они основаны на отзывах 100 тысяч пользователей в Китае, в китайских реалиях, а что это означает у нас — вопрос. Поэтому с точки зрения надежности я могу говорить только субъективно, основываясь на своем опыте», — признается эксперт.
Петр Баканов выделяет продукцию компании Great Wall Motors — бренды Tank и Haval. Аргумент прост: эти машины присутствуют на российском рынке с 2014 года, успели пройти проверку временем и суровыми условиями.
«У меня на первом месте — бренды Tank и Haval. Эта марка пришла к нам в 2014 году. Я уже понял уровень качества этих машин. Я проходил на Tank 300 ралли-рейд “Шелковый путь” на стандартной машине. Это проверено на собственном опыте», — подчеркивает автожурналист.
Топ-5 по надежности:
Great Wall Poer — рамный пикап, который дебютировал в 2019 году и был ориентирован на российских покупателей Tank 300 — среднеразмерный внедорожник с кузовом в стиле неоретро, выпускаемый компанией Tank.
Tank 300 — универсальный рамный внедорожник с проверенной конструкцией.Great Wall Poer — надежный пикап для работы и активного отдыха.Haval H9 — флагманский внедорожник с богатым оснащением.Tank 500 — премиальный внедорожник с высоким уровнем комфорта. Haval Dargo — более доступная альтернатива с полным приводом.
Лучшее соотношение цены и качества китайского авто: за что стоит платить.
Отдельная категория — автомобили, которые предлагают максимум технологий, комфорта и оснащения за адекватные деньги. Здесь важны не только технические характеристики, но и субъективные ощущения от владения.
«Что касается машин с лучшим соотношением цены и качества, с приятными субъективными ощущениями, я бы включил следующие модели», — говорит Баканов и называет свою пятерку:
Exlantix — суббренд Exeed, который является суббрендом Chery Tank 500 — китайский рамный внедорожник, позиционируемый как премиальный автомобиль.
Tank 500 — сочетание внедорожных способностей и премиального уровня отделки.Tank 300 — оптимальный баланс цены, возможностей и надежности.ROX 01Exeed Exlantix — если нужен представительский седан с богатым оснащением. Премиальные гибриды — модели вроде Zeekr X, Avatr, Li Auto или NIO для тех, кто ценит технологии.
Утилизационный сбор в России: как он влияет на выбор.
С 1 января 2026 года в России действуют новые правила расчета утилизационного сбора. Для автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил ставка значительно возросла — разница может достигать сотен тысяч рублей.
«Нужно понимать, что утилизационный сбор касается всех машин: и привезенных по параллельному импорту, и официальных. Вот, что мощнее 160 лошадиных сил, попадает под увеличенный сбор. Говорить о привязке утильсбора к предпочтениям нецелесообразно, потому что выбор машин, которые не подпадают под серьезный сбор, весьма ограничен», — объясняет эксперт.
По его словам, европейских машин на рынке осталось мало, и в доступном сегменте почти весь выбор — это Китай и Корея. Причем речь идет преимущественно об автомобилях B-класса, максимум C-класса и компактных кроссоверах.
«У россиян сейчас, к сожалению, выбора просто нет. Либо покупаешь отечественную машину, либо китайскую официально привезенную, либо китайскую, собранную на российском заводе. Если ассортимент не устраивает, но есть деньги — можно привезти по параллельному импорту что угодно, но заплатите за это в три раза дороже. Это вопрос достатка», — резюмирует Баканов.
Китайское авто для среднего класса: что купить за 2−3 миллиона рублей.
Автоэксперт дал конкретные рекомендации для покупателей, которые хотят пересесть с Lada Vesta или аналогичных автомобилей на китайский кроссовер в ценовом диапазоне от 2 до 3 миллионов рублей.
«Для человека, который раньше ездил на “Весте”, я бы присматривался к следующим машинам», — говорит Петр Баканов и перечисляет топ-5 моделей:
Chery Tiggo 8 Pro — обновлённая версия кроссовера Chery Tiggo 8 Haval M6 — кроссовер компактного класса, выпускаемый китайским автопроизводителем Great Wall Motors.
Chery Tiggo 7 Pro Max — самая сбалансированная модель в этом ценовом сегменте.Haval F7 — если удастся взять со скидкой. Правда, за эти деньги, скорее всего, будет передний привод, полноприводную версию уже не купить. Geely Atlas — в начальной комплектации попадает в бюджет, но нужно смотреть актуальные предложения дилеров.Chery Tiggo 8 Pro — более крупный семиместный кроссовер, если важна вместительность.Haval M6 — замыкает список. Это переднеприводный кроссовер, по комплектации достаточно простая машина, но приемлемый вариант.
«Если нужен полный привод, но подешевле, то альтернативы Haval Jolion или Haval H3 попросту нет», — добавляет эксперт.
Премиальный сегмент: топ-3 лучших китайских автомобилей.
Для покупателей с более высоким бюджетом китайский автопром тоже предлагает интересные варианты. Речь идет о машинах стоимостью от 4−5 миллионов рублей и выше.
Топ-3 премиальных китайских автомобилей:
Tank 700 — флагманский внедорожник бренда Tank Tank 500 — китайский рамный внедорожник, позиционируемый как премиальный автомобиль.
Tank 500 — флагманский рамный внедорожник с максимальным уровнем оснащения и комфорта.Tank 700 (возможно, имеется в виду Tank 600) — еще более крупный и представительский вариант.ROX 01.
«Если нужен кроссовер, но не такой большой, как ROX, либо не такой массивный, как Tank, то это гибриды — Exeed Exlantix ES, Exeed Exlantix ET и некоторые похожие», — рекомендует автожурналист.
Покупать сейчас или ждать: совет эксперта.
В завершение Петр Баканов дал рекомендацию относительно сроков покупки. По его мнению, откладывать приобретение автомобиля в надежде на улучшение ситуации бессмысленно.
«Если назрел вопрос смены автомобиля, то его нужно менять. Дальше лучше у нас не будет. Машины у нас никогда не дешевели, а только дорожали. Можем проследить эту тенденцию с 1998 года. До сих пор ходит байка: “Продай свою машину дороже, чем купил”. Пока ты владеешь машиной, инфляция в стране такая, что продаешь дороже», — констатирует эксперт.
Его вывод категоричен: выбора нет, машину нужно менять сейчас и выбирать из того, что есть на рынке в данный момент.
Китайские автомобили окончательно закрепились на российском рынке и в обозримом будущем останутся основным выбором для большинства покупателей. Важно понимать критерии выбора и не ориентироваться только на популярность модели — надежность и реальное качество зачастую важнее красивых цифр продаж.