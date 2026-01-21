Вместо Весты — китайца: автоэксперт рассказал, какие китайские автомобили выбрать в 2026

«Если назрел вопрос смены автомобиля, то его нужно менять. Дальше лучше у нас не будет. Машины у нас никогда не дешевели, а только дорожали. Можем проследить эту тенденцию с 1998 года. До сих пор ходит байка: “Продай свою машину дороже, чем купил”. Пока ты владеешь машиной, инфляция в стране такая, что продаешь дороже», — констатирует эксперт.