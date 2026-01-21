Мурашко: Запас лекарственных препаратов в РФ сформирован более чем на три месяца

Запас лекарственных препаратов в России сформирован более чем на три месяца. Об этом в среду, 21 января, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании с президентом Владимиром Путиным и членами правительства.
— Все препараты стабильно находятся в гражданском обороте, и сегодня, по оценке, у нас есть ресурс — аналитическая витрина правительства, которая агрегирует все данные, — запасы превышают трехмесячный уровень, — приводит его слова пресс-служба Кремля.
В России также продолжают активную борьбу с онкологическими заболеваниями. 23 ноября главный онколог Минздрава России и академик РАН Андрей Каприн высказался, что российская онкологическая служба только улучшила свою работу после разрыва отношений с западными странами. Он подчеркнул, что врачи используют и отечественные, и зарубежные препараты и аппаратуру.
По словам Мурашко, стоимость диагностики и лечения онкологических заболеваний в России значительно ниже, чем в западных странах. Министр уточнил, что плановая установка стента аортокоронарного шунтирования или двухкамерного кардиостимулятора в стране стоят в 1,5−3 раза дешевле, чем на Западе.