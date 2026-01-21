В России также продолжают активную борьбу с онкологическими заболеваниями. 23 ноября главный онколог Минздрава России и академик РАН Андрей Каприн высказался, что российская онкологическая служба только улучшила свою работу после разрыва отношений с западными странами. Он подчеркнул, что врачи используют и отечественные, и зарубежные препараты и аппаратуру.