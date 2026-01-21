Международный общественный трибунал по преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в среду, 21 января, представил доклад об их действиях в Красноармейске, признав их преступления геноцидом русских людей на территориях, которые находятся под временным контролем Украины.
В докладе председатель трибунала и член Общественной палаты Максим Григорьев привел цитаты свидетелей военных преступлений против женщин и детей, которые грубо нарушают Женевские конвенции. В них описаны расстрелы населения, издевательства и избиения русских жителей города, а также преднамеренные удары по мирным зданиям.
— Те данные, которые мы собираем, носят совершенно однозначный характер. Люди рассказывают, конкретно где, когда, что происходило. Многие из них — жертвы этих преступлений. Этих людей расстреливают, убивают, которые там находятся. К сожалению, все это продолжается и сейчас в тех местах, которые продолжает контролировать киевский режим, — подчеркнул Григорьев во время выступления в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА Новости.
8 декабря 2025 года Международный суд Организации Объединенных Наций признал допустимыми встречные требования России в деле, возбужденном Украиной против нее 2022 году, в рамках которого рассматривают возможное нарушение конвенции о геноциде. Инстанция установила для Киева конечный срок до 7 декабря 2026 года для подачи ответа по требованиям Москвы.