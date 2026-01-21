Международный трибунал счел действия ВСУ в Красноармейске геноцидом русских

— Те данные, которые мы собираем, носят совершенно однозначный характер. Люди рассказывают, конкретно где, когда, что происходило. Многие из них — жертвы этих преступлений. Этих людей расстреливают, убивают, которые там находятся. К сожалению, все это продолжается и сейчас в тех местах, которые продолжает контролировать киевский режим, — подчеркнул Григорьев во время выступления в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня», передает РИА Новости.