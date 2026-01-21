В Совфеде оценили идею запретить соцсети для детей

По мнению замсекретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, запрет на пользование социальными сетями целесообразно распространять исключительно на детей младше 10 лет. Для более старшей возрастной группы также следует предусмотреть ограничения, однако они не должны носить столь строгий характер. Ранее в Госдуме отмечали, что сейчас работа над законопроектами о запрете соцсетей для детей и подростков не ведется.