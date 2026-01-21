В Совфеде оценили идею запретить соцсети для детей

Сторонники инициативы стараются уберечь подрастающее поколение от чрезмерного использования соцсетей.
Дети и их соцсети это зона ответственности исключительно родителей, а не государства. Такое мнение высказал глава комитета Совфеда по госстроительству, сенатор Андрей Клишас.
«Принимать решение о доступе детей к соцсетям должны их родители», — написал политик в своем telegram-канале. Поводом для реакции со стороны Клишаса послужила полемика вокруг идеи соответствующего запрета.
По мнению замсекретаря Общественной палаты РФ Владислава Гриба, запрет на пользование социальными сетями целесообразно распространять исключительно на детей младше 10 лет. Для более старшей возрастной группы также следует предусмотреть ограничения, однако они не должны носить столь строгий характер. Ранее в Госдуме отмечали, что сейчас работа над законопроектами о запрете соцсетей для детей и подростков не ведется.