Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

IHA: найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Свечникову

Согласно экспертизе ДНК, найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу.

Источник: Комсомольская правда

Найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщило агентство IHA со ссылкой на данные ДНК-экспертизы.

Родители пловца ранее прибыли в Стамбул в среду, 21 января. Образцы их ДНК взяли в Институте судебной медицины.

Напомним, 24 августа Свечников пропал во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он должен был преодолеть дистанцию в 6,5 километра. Он стартовал вместе с несколькими тысячами участников, однако не появился на финише.

О прекращении поисков Свечникова в Босфоре стало известно 15 января.

Накануне появилась информация, что в Стамбульском проливе обнаружили тело неизвестного мужчины в плавательной экипировке. Правоохранительные органы Турции предположили, что это может быть пропавший россиянин.

Узнать больше по теме
Босфор: география и история знаменитого пролива
Босфор — уникальный пролив, разделяющий Европу и Азию. На его берегах сохранилось наследие византийских и османских эпох, а сегодня здесь раскинулся величественный Стамбул. Стратегическая магистраль служит важнейшим торговым и транспортным коридором мирового значения. О географии, истории и удивительных особенностях этой водной артерии рассказываем в материале.
Читать дальше