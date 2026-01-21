IHA: найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Свечникову

Найденное в Босфоре тело принадлежит российскому пловцу Николаю Свечникову. Об этом сообщило агентство IHA со ссылкой на данные ДНК-экспертизы.
Родители пловца ранее прибыли в Стамбул в среду, 21 января. Образцы их ДНК взяли в Институте судебной медицины.
Напомним, 24 августа Свечников пропал во время заплыва через пролив Босфор в Турции. Он должен был преодолеть дистанцию в 6,5 километра. Он стартовал вместе с несколькими тысячами участников, однако не появился на финише.
О прекращении поисков Свечникова в Босфоре стало известно 15 января.
Накануне появилась информация, что в Стамбульском проливе обнаружили тело неизвестного мужчины в плавательной экипировке. Правоохранительные органы Турции предположили, что это может быть пропавший россиянин.