Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-премьер Петкевич сказала, что в Беларуси ждут всплеск рождаемости к 2030 году

Наталья Петкевич сказала, что в Беларуси ждут всплеск рождаемости к 2030 году.

Источник: Комсомольская правда

Беларусь сталкивается с объективным общеевропейским трендом — снижение рождаемости. Об этом в среду, 21 января 2026 года, заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.

За последние десять лет в республике на треть сократилось количество женщин детородного возраста. Ожидать увеличения рождаемости можно только после 2030 года.

— С 2016 года за 10 лет численность женщин в детородном возрасте снизилась почти на треть. Ситуация в ближайшее время, к сожалению, объективно не изменится, — приводит слова Петкевич БелТА.

Как констатировала вице-премьер, увеличения рождаемости в Беларуси можно ожидать не ранее чем через пять лет. Очередное поколение «бэбибумеров» станет родителями примерно к 2030 году.

Ранее мы писали о том, что Минздрав сказал, когда ожидать всплеска заболеваемости гриппов в Беларуси (тут про это).