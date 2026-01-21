Вице-премьер Петкевич сказала, что в Беларуси ждут всплеск рождаемости к 2030 году

Беларусь сталкивается с объективным общеевропейским трендом — снижение рождаемости. Об этом в среду, 21 января 2026 года, заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич.
За последние десять лет в республике на треть сократилось количество женщин детородного возраста. Ожидать увеличения рождаемости можно только после 2030 года.
— С 2016 года за 10 лет численность женщин в детородном возрасте снизилась почти на треть. Ситуация в ближайшее время, к сожалению, объективно не изменится, — приводит слова Петкевич БелТА.
Как констатировала вице-премьер, увеличения рождаемости в Беларуси можно ожидать не ранее чем через пять лет. Очередное поколение «бэбибумеров» станет родителями примерно к 2030 году.
