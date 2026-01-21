Курганский ХК «Зауралье» потерпел неудачу на выезде в Нижнем Новгороде

На старте выездной серии «Зауралье» уступило в Нижнем Новгороде.
Курганский хоккейный клуб «Зауралье» начал выездную серию с поражения, уступив в Нижнем Новгороде местному «Торпедо-Горький». Об этом сообщили в пресс-службе команды.
«Встреча носила принципиальный характер и фактически имела статус матча “за четыре очка”: соперники располагались на соседних позициях в турнирной таблице, на границе зоны плей-офф. Нижегородский клуб опережал курганцев на одно очко, при этом имея на одну игру больше в активе», — отмечают в клубе.
Место в воротах «Зауралья» было доверено Никишину. В составе также состоялся дебют новичка Ковалишина. Из заметных изменений по сравнению с предыдущими матчами отмечалось отсутствие Низовцева и появление в заявке Африданова.
Стартовый период у гостей откровенно не сложился: всего четыре броска в створ и три пропущенные шайбы. При этом в начале матча у курганцев имелся реальный шанс выйти вперед. Хозяева площадки последовательно заработали два удаления, и около 30 секунд «Зауралье» играло в формате 5 на 3, однако реализовать численное преимущество не удалось. Как только команды вернулись к игре в равных составах, Уткин открыл счет, поразив ворота Никишина броском между щитков.
Второй и третий голы «Торпедо-Горький» также были заброшены после эпизодов, в которых действия голкипера курганцев нельзя назвать безупречными. К первому перерыву на табло горел счет 3:0 в пользу хозяев.
Во втором периоде «Зауралье» заметно прибавило и создало ряд опасных моментов, однако подводила точность, а в ключевых эпизодах надежно действовал вратарь нижегородцев Дагестанский. У «Торпедо-Горький» также были возможности увеличить преимущество. В одном из эпизодов Беляков в последний момент выбил шайбу с линии ворот. Вторая двадцатиминутка прошла без заброшенных шайб, что, без сомнения, сыграло на руку хозяевам, сохранившим комфортное преимущество.
В заключительном периоде курганская команда предприняла попытку переломить ход матча. Некоторая интрига вернулась после того, как Тагиров сократил отставание, забросив одну шайбу. За три с половиной минуты до финальной сирены тренерский штаб гостей пошел на риск и заменил вратаря шестым полевым игроком. Однако практически сразу последовало попадание Газизова в пустые ворота, окончательно снявшее вопросы о победителе. Таким образом, «Зауралье» стартовало в выездной серии с поражения и прервало свою четырехматчевую победную серию.