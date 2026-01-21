Курганский ХК «Зауралье» потерпел неудачу на выезде в Нижнем Новгороде

Стартовый период у гостей откровенно не сложился: всего четыре броска в створ и три пропущенные шайбы. При этом в начале матча у курганцев имелся реальный шанс выйти вперед. Хозяева площадки последовательно заработали два удаления, и около 30 секунд «Зауралье» играло в формате 5 на 3, однако реализовать численное преимущество не удалось. Как только команды вернулись к игре в равных составах, Уткин открыл счет, поразив ворота Никишина броском между щитков.