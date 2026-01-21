Цивилева: просьба обратившейся к Путину вдовы бойца СВО Гребе выполнена

Ранее сообщалось, что вдова участника СВО Кристина Гребе обратилась к президенту России Владимиру Путину на «прямую линию» в конце прошлого года и попросила помощи у главы государства. По ее словам, супруг погиб в январе 2024 года, а она и двое детей до сих пор не получили удостоверения членов семей погибшего и пенсию по потере кормильца.