Цивилева: просьба обратившейся к Путину вдовы бойца СВО Гребе выполнена

Вдова участника СВО из Новосибирска Кристина Гребе, которая обратилась к российскому лидер Владимиру Путину во время программы «Итоги года», получила пенсию по потере кормильца, отчиталась на совещании президента с членами правительства статс-секретарь- замминистра обороны РФ Анна Цивилева.
«Пенсия Кристине Сергеевне и ее двум сыновьям назначена военным комиссариатом Новосибирской области и выплачена в полном объеме», — сказала она.
Ранее сообщалось, что вдова участника СВО Кристина Гребе обратилась к президенту России Владимиру Путину на «прямую линию» в конце прошлого года и попросила помощи у главы государства. По ее словам, супруг погиб в январе 2024 года, а она и двое детей до сих пор не получили удостоверения членов семей погибшего и пенсию по потере кормильца.