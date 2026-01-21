Ричмонд
Цивилева: просьба обратившейся к Путину вдовы бойца СВО Гребе выполнена

Женщине назначили пенсию по потере кормильца, сообщила замминистра обороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Вдова участника СВО из Новосибирска Кристина Гребе, которая обратилась к российскому лидер Владимиру Путину во время программы «Итоги года», получила пенсию по потере кормильца, отчиталась на совещании президента с членами правительства статс-секретарь- замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

«Пенсия Кристине Сергеевне и ее двум сыновьям назначена военным комиссариатом Новосибирской области и выплачена в полном объеме», — сказала она.

Ранее сообщалось, что вдова участника СВО Кристина Гребе обратилась к президенту России Владимиру Путину на «прямую линию» в конце прошлого года и попросила помощи у главы государства. По ее словам, супруг погиб в январе 2024 года, а она и двое детей до сих пор не получили удостоверения членов семей погибшего и пенсию по потере кормильца.

