Грубейшие нарушения обнаружили в детских учреждениях одного региона РФ

В Дагестане нашли нарушения в работе детских учреждений.
Общероссийский народный фронт в Дагестане обнаружил нарушения санитарных норм в организации питания, которые коснулись 735 детей в трех образовательных учреждениях. Об этом сообщили в региональном отделении ОНФ.
«Дети моют руки холодной водой без мыла, а кухни работают практически вслепую — продукты поступают без накладных и сертификатов, проверить их происхождение невозможно. Меню не соответствует нормам, а на готовку тратится меньше денег, чем выделено по документам», — заявили в официальном telegram-канале организации.
Проверка прошла в Дылымской гимназии, детсаду «Журавушки» и Калининаульской школе. По ее итогам обращения направлены в Минобразования республики и районную администрацию.