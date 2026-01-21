Подросток в Татарстане перевёл мошенникам рекордные 38 млн рублей

В Татарстане зафиксирован самый крупный ущерб от мошенничества за прошлый год — 38 миллионов рублей. Деньги со счета родителей перевёл их ребёнок, ставший жертвой аферистов. Об этом сегодня на пресс‑конференции в «Татар-информе» сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.