Подросток в Татарстане перевёл мошенникам рекордные 38 млн рублей

В Татарстане зафиксирован самый крупный ущерб от мошенничества за прошлый год — 38 миллионов рублей. Деньги со счета родителей перевёл их ребёнок, ставший жертвой аферистов. Об этом сегодня на пресс‑конференции в «Татар-информе» сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.

«Мошенники говорили, что на родителей могут возбудить уголовное дело, а деньги якобы получены незаконным путем и должны быть переданы для проверки», — пояснил Юсупов.

По схожей схеме в конце декабря пострадала ещё одна несовершеннолетняя жительница республики, которая лишилась 1,3 млн рублей. Ей позвонили с сообщением о «взломе данных» и убедили перевести средства на «безопасный счёт» для проверки.

Ранее Life.ru рассказывал, как пенсионер из Тюменской области отдал мошенникам 1,25 килограмма золота, поверив, что ему звонят из полиции. Общая стоимость приобретённого им золота составила почти 14,8 миллиона рублей. Идею конвертировать средства в драгоценный металл также подали злоумышленники.

