Уровень воды в Дону в 2025 году оказался одним из самых низких за 70 лет

Годовой сток реки Дон в 2025 году был одним из самых низких за последние 70 лет. К такому выводу пришли ученые Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ).
— Главной причиной стала малоснежная зима 2024−2025 годов, которая не позволила сформироваться достаточному запасу влаги для весеннего половодья. В результате приток воды в главное водохранилище бассейна — Цимлянское — во время паводка составил лишь 31% от нормы, или немногим более трех кубических километров. Это один из самых низких показателей с 1952 года, — поясняют авторы исследования.
Максимальный уровень водохранилища в мае достиг отметки 34,08 метра, что почти на два метра ниже нормального подпорного уровня. Для обеспечения водой сельского хозяйства и населения Нижнего Дона в летний период через Цимлянский гидроузел поддерживался специальный сброс в размере 250 кубометров в секунду.
— Общий объем воды, поступившей в Цимлянское водохранилище за весь 2025 год, составил чуть более десяти кубических километров, что составляет лишь 60% от среднемноголетней нормы. Из этого объема на орошение через Донской магистральный канал было забрано 1,65 кубических километров.
Ученые отмечают, что аналогичные экстремально низкие значения стока Дона наблюдались только в 1972 и 2020 годах. При этом нарушений в режиме работы водохранилищ не зафиксировано.
Есть надежда на улучшение ситуации в текущем году.
— В январе 2026-го в бассейне Дона зафиксировано значительное накопление снега, а в районе Ростова-на-Дону установился ледостав. Это позволяет гидрологам ожидать, что сток в 2026 году будет как минимум близок к средним многолетним значениям.
