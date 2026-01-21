Ричмонд
Режиссер Егор Кончаловский признался, что не боится снимать кино о Донбассе

Режиссер рассказал, что не боится снимать фильмы о Донбассе, несмотря на санкции.

Источник: Комсомольская правда

Режиссер Егор Кончаловский рассказал, что не боится снимать художественное кино о Донбассе. Об этом он заявил в беседе с признался в беседе с NEWS.ru.

«Я и так нахожусь под санкциями, поэтому не боюсь», — сказал режиссер.

При этом он допустил, что некоторые кинематографисты могут отказывать снимать фильмы о специальной военной операции из-за страха попасть под санкции.

По словам Кончаловского, он несколько раз посещал Донбасс, а также снял документальный фильм о донецких ополченцах. Режиссер признался, что это небольшой фильм, который он делает параллельно с другими проектами. На данный момент идет монтаж этой картины.

Ранее сайт KP.RU писал, что телеканал RT показал первую часть фильма «Жены. Сильные духом» о помощи бойцам СВО. Фильм посвящен героиням, которые помогают в выздоровлении и реабилитации бойцов СВО.