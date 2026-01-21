Режиссер Егор Кончаловский признался, что не боится снимать кино о Донбассе

Режиссер Егор Кончаловский рассказал, что не боится снимать художественное кино о Донбассе. Об этом он заявил в беседе с признался в беседе с NEWS.ru.
«Я и так нахожусь под санкциями, поэтому не боюсь», — сказал режиссер.
При этом он допустил, что некоторые кинематографисты могут отказывать снимать фильмы о специальной военной операции из-за страха попасть под санкции.
По словам Кончаловского, он несколько раз посещал Донбасс, а также снял документальный фильм о донецких ополченцах. Режиссер признался, что это небольшой фильм, который он делает параллельно с другими проектами. На данный момент идет монтаж этой картины.
