Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Васильева опровергла развитие остеопороза и зависимости из-за кофе

Кардиолог Ирина Васильева развеяла мифы о возникновении из-за кофе остеопороза, зависимости и дегенеративных изменений в хрящах.

Источник: Аргументы и факты

Кофе не вызывает остеопороз, зависимость и дегенеративные изменения в хрящах, заявила кардиолог Ирина Васильева.

Врач опровергла возникновение данных заболеваний из-за популярного напитка в своем Telegram-канале.

По словам Васильевой, исследования показывают, что от одной чашки кофе потеря кальция составляет всего 4−6 мг, при этом в только в одной столовой ложке молока содержится около 20 мг кальция. То есть, если пить кофе с молоком, то можно даже увеличить запасы этого микроэлемента в организме.

Врач добавила, что термин «кофеиновая зависимость» не включен даже в список расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в отличие от никотина и алкоголя, так как кофе не ведет к социальной деградации и проблемам с поведением.

Кроме того, в современной ревматологии кофе считается одним из хондропротекторов при умеренном употреблении, подчеркнула кардиолог.

Ученые также установили, что регулярное умеренное употребление кофе и чая может уменьшить вероятность возникновения злокачественных опухолей в легких.

Кроме того, содержащиеся в обжаренных кофейных зернах соединения могут замедлять поступление сахара в кровь.