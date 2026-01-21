Врач Васильева опровергла развитие остеопороза и зависимости из-за кофе

Кофе не вызывает остеопороз, зависимость и дегенеративные изменения в хрящах, заявила кардиолог Ирина Васильева.
Врач опровергла возникновение данных заболеваний из-за популярного напитка в своем Telegram-канале.
По словам Васильевой, исследования показывают, что от одной чашки кофе потеря кальция составляет всего 4−6 мг, при этом в только в одной столовой ложке молока содержится около 20 мг кальция. То есть, если пить кофе с молоком, то можно даже увеличить запасы этого микроэлемента в организме.
Врач добавила, что термин «кофеиновая зависимость» не включен даже в список расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, в отличие от никотина и алкоголя, так как кофе не ведет к социальной деградации и проблемам с поведением.
Кроме того, в современной ревматологии кофе считается одним из хондропротекторов при умеренном употреблении, подчеркнула кардиолог.
Ученые также установили, что регулярное умеренное употребление кофе и чая может уменьшить вероятность возникновения злокачественных опухолей в легких.
Кроме того, содержащиеся в обжаренных кофейных зернах соединения могут замедлять поступление сахара в кровь.